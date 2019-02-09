الهند – أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أن 39 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم إثر تعاطيهم خمورا مغشوشة، شمالي البلاد.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن أشوك كومار، المسؤول بالشرطة الهندية، أن أعراضا مرضية ظهرت على 27 شخصا آخرين، جراء تعاطي الخمور التي تحتوي على مادة الميثانول الكحولية السامة.

وذكر كومار أن 26 شخصا لقوا حتفهم بولاية أوتار براديش و13 آخرين في ولاية أوتارخند، شمالي البلاد، منذ ليل الخميس.

وأضاف أن تقارير الطب الشرعي ونتائج التشريح الأولي للجثث أثبتت أن الخمور كانت تحتوي مادة الميثانول السامة.

واعتقلت الشرطة 8 من المشتبه بهم، بينما أوقفت حكومتا الولايتين 35 مسؤولا، بينهم 12 شرطيا على خلفية هذا الحادث.

يشار أن حوادث التسمم بالمشروبات الكحولية شائعة في الهند بسبب إقبال البعض على بعض الأنواع الرخيصة التي تحتوي على مواد سامة، حسب المصدر نفسه.

المصدر: أسوشيتد برس