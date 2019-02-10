ليبيا – أكد الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أن الوضع في ليبيا يمثل مسرح تتلاقى فيه كل التحديات التي تواجه قارة إفريقيا.

أبو الغيط أشار في كلمة له خلال فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي إلى ضرورة مساندة الدولة الليبية للوصول بها إلى مرفق الاستقرار.

وأضاف أن الهدف من مساندة ليبيا هو معالجة أزمة المهاجرين فيها وتشجيع الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية، مشدداً على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إتمام الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع لها المواطن الليبي.

الأمين العام لجامعة الدول العربية تابع قائلاً:”أعتز كثيراً بالتعاون المتقدم بين الجامعة والإتحاد دعماً للمسار السياسي الليبي في

إطار المجموعة الرباعية التي تجمعنا بالأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وأتطلع إلى مواصلة جھودنا المشتركة في ھذه الآلية”.