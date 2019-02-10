الصين – أعلنت سلطات مقاطعة “تشنغهاي” شمال غربي الصين عرض أقدم نسخة مكتوبة من القرآن الكريم في الصين في معرض للثقافة والسياحة بمحافظة “شيونهوا” ذاتية الحكم لقومية سالار بالمقاطعة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنها تعد المرة الأولى التي تعرض فيها هذه النسخة القديمة والقيمة من القرآن الكريم أمام العامة.

وحسب مسؤول بمكتب السياحة والثقافة في المحافظة، أُطلق المعرض في 23 يناير وسيمتد شهرا كاملا إلى الـ23 من فبراير 2019، ويعد العرض جزءا من الفعاليات الثقافية والسياحية في المحافظة.

ويجتذب المعرض حوالي 6000 زائر كل يوم، ومعظم الزوار من مدينة شينينغ حاضرة مقاطعة تشنغهاي ومقاطعة قانسو المجاورة.

واحتُفظ بهذه النسخة من القرآن الكريم الواقعة في 867 صفحة ومقسمة إلى 30 مجلدا، في مسجد جيهتسي بالمحافظة، ويرجع تاريخها إلى ما بين 1100 إلى 1300 سنة، لتكون بذلك أقدم نسخة مكتوبة من القرآن الكريم في الصين، وأيضا واحدة من أقدم النسخ في العالم.

وفي عام 2007، خصصت الصين أموالا لحماية الأعمال الأثرية القيمة، وقام خبراء متخصصون بصيانة الأعمال الأثرية الورقية في البلاد بأعمال الترميم الدقيقة لها، كما صنعت خزانة زجاجية خاصة لحفظ النسخة.

من المهم الإشارة إلى أن النسخة القيمة من القرآن الكريم قد أدرجت إلى قائمة الكتب العريقة القيمة في الصين.