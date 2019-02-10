الولايات المتحدة – أعلنت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، السبت، عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2020، وشنت هجوما على الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن وارن (69 عاما) قولها: “لن يكون كافيا ألا نفعل الأمور الشنيعة التي تقوم بها هذه الإدارة، ولن نقوم بمجرد تجارب، ضرائب من هنا وتشريعات من هناك، سنحارب من أجل تحقيق تغيير كبير وبنّاء”.

وأضافت السيناتور الديمقراطية: “هذه حرب من أجل حياتنا، من أجل أن نبني أمريكا تكون فيها الأحلام ممكنة، أمريكا تناسب الجميع، سأخوض هذه الحرب حتى النهاية”.

وتابعت: “لذلك أنا أقف هنا اليوم لأعلن أنني أعتزم أترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة”.

وشنت المرشحة الديمقراطية هجوما لاذعا على ترامب، وقالت عنه: “هو آخر وأشد أعراض الأخطاء التي ارتكبت في أمريكا”.

وتابعت وارن قائلة: “إن ترامب نتاج نظام مزور يدعم الغني والقوي، ويرمي القذارة على الآخرين، وعندما يرحل، لا يمكن أن ندعي بأن ذلك كله لم يحدث”.

واشتهرت وارن خلال الأزمة الاقتصادية قبل 10 سنوات، عندما انتقدت بشدة البنوك الكبرى، والرأسمالية غير المنضبطة.

وكسبت تعاطف الرأي العام بدعوتها لحماية المستهلكين، كما دخلت في خلاف مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، عدة مرات بسبب أفكارها الليبرالية.

ورغم أنه لا يزال يفصلنا 21 شهرا عن موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، إلا أن عدد كبير من الشخصيات الأمريكية أعلنت عزمها الترشح في الانتخابات المقبلة أمام الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، الذي سبق أن أعلن عزمه الترشح بها.

ومن بين تلك الشخصيات، تولسي جابارد النائبة الديمقراطية الأمريكية، وكامالا هاريس عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وهاورد شولتز المدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي “ستاربكس”.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.