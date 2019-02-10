ليبيا – أصدرت البعثة الأممية اليوم الأحد بيان بشأن التطورات الأخيرة بالجنوب مذكرةً جميع الأطراف بمسؤوليتهم في ضمان سلامة المواطنين وتأمين ثروات البلاد التي هي ملك لجميع الليبيين.

البعثة الأممية أشارت في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي” تويتر” إلى أن ضمان سلامة المواطنين يتم عبر الابتعاد كلياً عن استهداف المرافق الاقتصادية وعدم المساس بالمدنيين تحت أي ذريعة والتقيد التام بالقانون الإنساني الدولي.

وشددت البعثة مجدداً على ضرورة حصر جميع العمليات العسكرية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في الجنوب.

كما أبدت استعدادها التام للمساعدة في تقريب وجهات النظر وتعرض مساعيها الحميدة لهذا الغرض، داعيةً جميع من وصفتهم بـ” الأطراف ” إلى ضرورة الالتزام بضبط النفس وتغليب لغة الحوار.