أديس أبابا – أشاد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأحد، بالدور الذي يقوم به مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي.

وشارك السبسي، اليوم، في افتتاح أعمال الدورة العادية 32 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا التي وصلها أمس السبت.

وقال بيان للرئاسة التونسية، إن السبسي أشاد بـ”الدور الهام الذي يقوم به المجلس في دعم استقرار القارة والوقاية من النزاعات وتنسيق الجهود للتصدي للمخاطر التي تحدق بالمنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات”.

ونوّه بالجهود المبذولة لإصلاح المجلس، مؤكّدا أهمية أن يكون مسار الإصلاح تشاركيا تساهم فيه كلّ دول القارة.

ودعا السبسي إلى” إسناد منطقة شمال إفريقيا المقعد الثالث الذي هو من نصيبها طبقا للتوزيع الجغرافي المعمول به صلب الاتحاد الإفريقي وبما يُمكّن المجلس من أن يكون حقّا هيكلا يعكس مواقف كل المناطق على حدّ السواء.”

ويتكون مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي تم تأسيسه عام 2002 ضمن مؤسسات الاتحاد الافريقي من 15 عضوا ينتخب 10 منهم لمدة عامين فيما يتم انتخاب 5 أعضاء لمدة 3 سنوات.

ويهدف المجلس، وفق بروتوكول انشائه، إلى “تعزيز السلام والأمن والاستقرار في افريقيا من أجل ضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الافريقية وبيئتها وكذلك خلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة

الأناضول