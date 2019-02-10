الكويت – دخلت الكويت موسوعة “غینیس” العالمیة للأرقام القیاسیة بأطول علم على مستوى العالم كله.

وشهدت منطقة مبارك الكبیر التعلیمیة اليوم الأحد احتفالیة بهذه المناسبة، عبر حمل أكبر علم للبلاد بطول 2019 مترا، بمشاركة أكثر من 4 آلاف طالب ومعلم ومنظم.

وجرت مراسم الاحتفال بهذه المناسبة في ساحة الاحتفالات بمنطقة صبحان، امتداد طریق فھد المالك الصباح، بمشاركة وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة والدفاع المدني ومحكمین دولیین.

وتتزامن ھذه التظاهرة مع احتفالات الكویت بعید الاستقلال الـ 58 وعید التحریر الـ 28 والذكرى الـ13 لتولي أمیر البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مقالید الحكم.

المصدر: كونا