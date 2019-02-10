انجلترا – اكتسح فريق مانشستر يونايتد، السبت، مضيفه فولهام بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 51 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 62 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول.

أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما الثنائي الفرنسي بول بوغبا وأنتوني مارسيال في الدقيقتين 14 و23.

وفي الوقت الذي بحث فيه فولهام عن تقليص النتيجة، جاء الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 65 عبر بوغبا من ضربة جزاء مسجلًا الهدف الثاني له في اللقاء.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تتغير النتيجة، ليخرج مانشستر يونايتد فائزًا باللقاء.