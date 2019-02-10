 بريطانيا تعرب عن قلقها من توتر الأوضاع جنوب ليبيا - صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت عن قلقه  إزاء تصاعد التوترات في المنطقة الجنوبية.

أليستر بيرت حث في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع وتقويض عمل مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامه لعقد المؤتمر الوطني.