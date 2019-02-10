ليبيا – أذن المجلس البلدي سبها في خطاب موجه إلى كل من آمر جهاز الدعم المركزي وقوة مكافحة الإرهاب ومدير أمن سبها ومدير جهاز البحث الجنائي ورئيس جهاز الحرس البلدي في المدينة بإزالة الاكشاك وعربات الخضار العشوائية.

بلدية سبها طالبت في خطابها الذي تلقت المرصد نسخة منه بإتخاد الجهات المذكورة أعلاه إجراءات عاجلة لإزالة الاكشاك وعربات بيع الخضار العشوائية ، داعيةً الباعة إلى التقيد بالتواجد في أسواق الخضار المعتمدة.

وأوضح الخطاب بأن أسواق الخضار المعتمدة ستكون في سوق ميدان الجديد والسوق المحلي وسوق خضار المنشية وسوق خضار القرضة ، مطالباً بإحالة كل المخالفين للمسائلة القانونية.