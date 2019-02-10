ألمانيا – أعلنت شركة بي إم دبليو عن نيتها سحب 28631 سيارة من بلدان الاتحاد الروسي.

ومن المفترض أن تشمل عملية السحب 19919 سيارة من طراز “F” من فئات: 1، 2، 6، 7، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 22، 25، 26، 34، جميعها طرحت في روسيا ما بين 2011 و2015.

كما ستسحب الشركة 8712 سيارة من طراز “F” من الفئة (21 و23 و30 و32 و33 و36) باعتها “بي إم دبليو” في روسيا ما بين 2014 و2016.

أما السبب وراء تلك العملية، فهو اكتشاف مشاكل في نظام التبريد وعزل السوائل في تلك السيارات، ما قد يتسبب باحتراقها، أو تسرب الزيت إلى أنظمة العوادم.

وأعلنت “بي إم دبليو” أنها ستتواصل مع مالكي السيارات المذكورة ليتوجهوا لصيانتها مجانا في جميع مراكزها المعتمدة في روسيا.

المصدر: فيستي