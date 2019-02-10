تركيا – مددت تركيا بقرار رئاسي مهمة قواتها البحرية في خليج عدن لمدة عام إضافي، بهدف المساهمة في مكافحة القرصنة وعمليات السطو في المنطقة وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم السبت، المذكرة الرئاسية الذي صادق عليه زعيم البلاد، رجب طيب أردوغان، والذي ينص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة عاما إضافيا اعتبارا من الأحد 10 فبراير 2019.

ووافق البرلمان التركي الأسبوع الماضي على المذكرة الرئاسية التي تقضي بأن عناصر البحرية التركية تقوم بمهام “تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الاقليمية للصومال وسواحله”.

وتؤكد أنقرة أن قواتها البحرية تساهم بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، والمساهمة في مكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وتنشط قوات تركيا مع نظيراتها من الدول الأخرى من خارج المنطقة في خليج عدن تماشيا مع قرار صادر عن الأمم المتحدة يجيز المشاركة في مكافحة القرصنة في تلك المياه وتم تمديده لمدة 13 شهرا في 6 نوفمبر 2018.

وجرى تمديد مهمات القوات التركية في خليج عدن في الوقت الذي أكد فيه الجيش الإيراني استعداده للتعاون مع تركيا في المنطقة في مصلحة ضمان أمن السفن ومكافحة القرصنة والإرهاب.

المصدر: ديلي صباح + زمان