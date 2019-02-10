تونس – أعلنت “الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي” امس قبول مقترحات حكومية جديدة، بما يتيح إنهاء أزمة التعليم الثانوي المتواصلة منذ أشهر.

وقال الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بتونس منير خير الدين في تصريح صحفي بعد اجتماع الهيئة الإدارية، إنه تم الاتفاق على تعديل 4 نقاط، منها “المقترح المتعلق بالتقاعد في سن 57 وتوسيع قاعدة التأمين الصحي.

كما نص الاتفاق على إقرار منحة جديدة تسمى “منحة الاستمرار لنظار ومديري مؤسسات التعليم الثانوي” وإدراج “المنحة الخصوصية” ضمن الراتب الأساسي ابتداء من سنة 2021، مع إقرار زيادة بـ20 بالمائة في ميزانية المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية”، وفق خير الدين.

وأوضح عضو الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي نبيل الحمروني أن منحة الاستمرار للنظار والمديرين التي تم إقرارها لا تقل قيمتها عن 50 دينارا (قرابة 20 دولارا)، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل 75 بالمائة من منحة العودة المدرسية بعنوان أجر الشهر 13 بداية من يناير 2019.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية الرسمية