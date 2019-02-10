إسبانيا – قاد المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري، فريقه ليغانيس لتحقيق فوز هام على ضيفه ريال بيتيس (3-0)، في الأسبوع الـ23 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وفرض اللاعب المغربي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية “هاتريك”، افتتحها في الدقيقة (22)، بعدما استقبل كرة من ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء، ليسددها وتستقر في الزاوية اليمنى لحارس بيتيس، بعد أن ارتطمت بقدم أحد المدافعين، وعاد النصيري بعد 15 دقائق، ليضيف الهدف الثاني، بعدما حول كرة عرضية بقدمه اليمنى في الشباك.

وانتظر صاحب الـ21 عاما حتى الدقيقة (66)، ليختتم الثلاثية، من هجمة مرتدة سريعة.

وهذا الفوز هو الثاني تواليا لليغانيس، بعد الأول على رايو فاليكانو (2-1) في الجولة الماضية، وهو أيضا السابع هذا الموسم، فصعد بذلك إلى المركز 11 مؤقتا برصيد 29 نقطة، بفارق الأهداف، خلف إيبار العاشر، الذي يحل ضيفا على إشبيلية اليوم، وبفارق نقطة واحدة أمام إسبانيول، الذي تغلب أمس على رايو فاليكانو (2-1).

في المقابل، مني ريال بيتيس بخسارته التاسعة هذا الموسم، فبقي في المركز السادس، برصيد 32 نقطة.

المصدر: silatv