حرائق الغابات في نيوزيلندا تشرد الآلاف

حرائق الغابات في نيوزيلندا تشرد الآلاف

نيوزيلندا – شردت حرائق الغابات في نيوزيلندا المستعرة منذ أسبوع عبر منطقة “ساوث أيلاند” بنيوزيلندا آلاف الأشخاص وسط توقعات أن تزداد الحرائق شدة بفعل الرياح.

وقالت وكالة الدفاع المدني النيوزيلندية، في بيان نشرته الأحد على موقعها الإلكتروني، إن “حريق بيغن فالي يشمل 5 آلاف و700 فدان”.

وأضاف البيان “155 رجل إطفاء يكافحون الحريق على الأرض، صباح الأحد، بدعم جوي من 23 طائرة مروحية وثلاث طائرات في أكبر عملية جوية لمكافحة الحرائق في تاريخ نيوزيلندا”.

ولفتت الوكالة “هناك بعض المخاوف بشأن الرياح الشديدة المتوقعة بعد الظهر”.

وقال روجر بول المسؤول في وكالة الدفاع المدني، في مؤتمر صحفي السبت، إن ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم بفعل الحرائق.

ومن المحتمل أن يضطر عدد أكبر من الناس لمغادرة منازلهم الأحد.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى ولم يتعرض للتدمير سوى منزل واحد، بحسب المصدر نفسه.

وكانت الحرائق قد اشتعلت، يومي الإثنين والثلاثاء، وسرعان ما انتشرت، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ الأربعاء.