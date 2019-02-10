ليبيا – أصدرت هيئة الرقابة الإدارية فى طرابلس قرارها رقم 131 لسنة 2019 بشأن إيقاف سفير ليبيا لدى تركيا عبدالرزاق مختار عن العمل .

ونص القرار الصادر بتاريخ 7 فبراير 2019 و الذي تحصلت صحيفة المرصد اليوم الأحد على نسخة منه على إيقاف مختار إحتياطياً عن العمل على ذمة القضية 18 لسنة 2018 .

وأكد القرار الممهور بتوقيع رئيس الهيئة نصر علي حسن على ضرورة التقيد بأحكام ماجاء فيه ووضعه موضع التنفيذ منذ تاريخ صدوره مشيراً إلى أن هذا الإيقاف يأتي لما تقتضيه ضرورة التحقيق .

ولم يوضح القرار خلفية القضية 18 لسنة 2018 الذي جاء الإيقاف فى إطارها إلا أن مصادر فى مصرف ليبيا المركزي رجحت لـ المرصد بأنها تندرج ضمن قضية تعاقدات وفساد تتعلق بمصاريف ونفقات الجرحى والمرضى الليبيين فى تركيا .

ويشغل مختار هذا المنصب منذ نهاية سنة 2011 وقد جرى تكليفه من قبل المجلس الوطني الإنتقالي مصطفى عبدالجليل لتكون ولايته كسفير قد إنتهت منذ سنة 2015 ذلك لأن قانون العمل الدبلوماسي ينص على أن فترة عمل السفير هي أربعة سنوات فقط .

وفى مارس الماضي أشار عبد الجليل في لقاء تلفزيوني له إلى الشخصيات التي اختارت الصديق الكبير لتولي المصرف المركزي، بعد خلافات مع المقترحين السابقين لتولي المنصب.

وأكد عبدالجليل بأن عضو المجلس الانتقالي، عبد الرزاق مختار، أحد ممثلي جماعة الإخوان المسلمين ، هو من اقترح تعيين الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وهو الأمر الذي أقر مختار بصحته فى حديث لقناة 218 .