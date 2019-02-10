ليبيا – بحث وكيل وزارة دفاع الوفاق أوحيدة نجم اليوم الأحد مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي فريمالدي والملحق العسكري الإيطالي في ليبيا باتريسيو ربالينو بعض المواضيع التي تهم البلدين.

نجم تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع إلى العلاقات العميقة التي تربط ليبيا وإيطاليا وخاصة أن الدولتين عضوين في مبادرة 5+5 دفاع.

وأشار نجم إلى أن ليبيا وإيطاليا شركاء في عدة منتديات دولية ، داعياً إلى ضرورة تعميق التعاون في مجال الدفاع والتدريب العسكري والمنح الدراسية.

وأضاف وكيل وزارة الدفاع :” كما تعلمون بأن ليبيا إستلمت رئاسة مبادرة 5+5دفاع لعام 2019 ومن الطبيعي بأننا سنكون في حاجة لدعم أصدقائنا وخاصةً في دولة إيطاليا ونتطلع إلى تعاون أكبر “، معرباً عن أمله بأن يكون هناك تدريب مشترك في هذا المجال.

ومن جهته، قال السفير الإيطالي :”من الضروري إستغلال إستيلام ليبيا لرئاسة مبادرة دفاع لعام 5+5 لعام 2019 بزيادة العمل المشترك وخاصة في المجال البحري لأن حوض البحر الأبيض المتوسط يجمع الجميع ونريد له أن يكون بحيرة أمن و سلام دائم”.