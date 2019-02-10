تركيا – نجح الشاب التركي فرقان قصب، في تطوير تصميم للحواسيب المتنقلة “ماك بوك برو” لعملاق التكنولوجيا “آبل”.

ونقلت عشرات المواقع الإلكترونية المهتمة بالتكنولوجيا حول العالم، لقرائها تصميم التركي “قصب” الذي يواصل تعليمه في السنة الثانية بقسم التصميم الصناعي بجامعة المعمار سنان للفنون الجميلة بإسطنبول.

ويقوم تصميم “قصب” على وضع تطبيقات الهواتف الذكية، في قسم مفاتيح الوظائف (touch bar) في حواسيب “ماك بوك برو”.

وفي حديثه للأناضول، قال المصمم التركي، إنه بحث في بداية الأمر عن طريقة لإثراء قسم مفاتيح الوظائف، وجعلها أكثر فاعلية.

وأوضح أن الهيئة الحالية لقسم مفاتيح الوظائف، صغيرة جداً ولا تتضمن سوى وظائف رفع أو تخفيض مستوى الصوت.

وتابع قائلاً: “فكرت في طريقة لتطوير هذا القسم وزيادة فاعليته. وتوصلت إلى أننا كثيراً ما نستخدم الهواتف خلال انشغالنا بالحواسيب. لذا عملت على إيجاد تصميم أستطيع من خلالها نقل تطبيقات الهواتف الذكية كثيرة الاستخدام، إلى قسم مفاتيح الوظائف، كي يغنينا ذلك عن استخدام الهواتف الذكية خلال انشغالنا بالحواسيب”.

وأضاف أنه توصل في نهاية مشروعه، إلى تصميم يمكن من خلاله استخدام تطبيقات الهواتف الذكية مثل فيسبوك، انستغرام، تويتر، وفيس تايم، عبر لوحة مفاتيح الحواسيب، وبدون الاضطرار إلى إغلاق النوافذ الأخرى المفتوحة على شاشة الحاسوب.

وذكر أنه بفضل هذا التصميم يمكن التحكم في مثل هذه التطبيقات المذكورة، عبر لوحة مفاتيح الحاسوب، والإجابة على الرسائل الواردة منها، دون أن يؤثر ذلك على العمل الذي نقوم به على الحاسوب.

وأردف قائلاً: “بصفتي مصمم، أقترح على مصممي الأجهزة التي يكثر استخدامها، وضع تصاميم بديلة باستمرار. هدفي الرئيسي من وضع التصاميم الجديدة التي أقوم بها، هي إلهام الماركات العالمية والشهيرة، وإظهار كيفية تطوير تصميم موجود”.

وفيما يخص الفترة الزمنية التي استغرقها لوضع تصميمه المذكور، قال الشاب التركي، إنه استغرق يومين لوضع تصميمه وإتمامه بشكل كامل.

وأضاف أنه عند الانتهاء منه، عرضه على زملائه الذين أعربوا بدورهم عن إعجابهم بالتصميم، والسهولة التي يقدمها.

وبعد إعجاب وتقدير زملائه، أرسل “قصب” تصميمه الجديد إلى موقع ” Yanko Design” العالمي والمختص بالتصاميم الإلكترونية، والذي قام هو الآخر بمشاركة تصميم الشاب التركي مع متابعيه.

وعقب مشاركة ” Yanko Design” تصميم “قصب”، قام 27 موقعاً إلكترونياً حول العالم بمشاركة التصميم على صفحاتها في 11 لغة مختلفة، وبعناوين من قبيل “لوحة مفاتيح مذهلة”.

وأفاد المصمم التركي، أنه تلقى فيما بعد عدداً من عروض التعاون والعمل المشترك.

ولفت إلى أن شغفه بالتصميم، يعوج إلى مرحلة التعليم الابتدائي، حين نجح في تصميم سيارة ثنائية الأبعاد، ومن ثم تعلّم تطبيق “فوتوشوب”، ليقوده ذلك إلى تعلّم تطبيقات التصميم ثلاثي الأبعاد، ومواصلة التعلّم في هذا المجال حتى اليوم.

وقدّم فرقان قصب، في ختام حديثه، نصيحته للمهتمين بعالم التصميم، بتعلّم التطبيقات الإلكترونية، مشيراً إلى ضرورة القضاء على التبعية للآخرين في تصاميم المشاريع.

الأناضول