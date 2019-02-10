فلسطين – أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت، مرسوما رئاسيا بشأن الطفل الراحل حسن شلبي (14 عاما) الذي لقي مصرعه برصاص القوات الإسرائيلية يوم الجمعة.

ونص المرسوم الرئاسي على تخصيص مقعد للشهيد الطفل بالمجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتسمية قاعة اجتماعات اللجنة المركزية لفتح بمقر المقاطعة في رام الله باسمه.

وأفادت وكالة “معا” بأنه سيتم منتصف الشهر الجاري ترتيب زيارة لوالدي الطفل حسن شلبي لمقر المقاطعة برام الله والاجتماع بالرئيس محمود عباس.

وشيع الفلسطينيون يوم السبت جثمان الطفل حسن شلبي في مدينة حمد للإسكان شمال خان يونس.

وقتل الطفل شلبي خلال مشاركته في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، بعد إصابته برصاصة في القلب أطلقها عليه جنود إسرائيليون.

المصدر: وكالة “صفا” + “معا”