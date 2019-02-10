انجلترا – يترقب عشاق الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم، المواجهة القوية بين مانشستر سيتي وضيفه تشيلسي، في قمة مباريات المرحلة الـ26 من “البريمير ليغ”.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري برصيد 62 نقطة، خلف ليفربول المتصدر (65 نقطة)، بينما يشغل تشيلسي المركز الخامس بـ50 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الرابع.

ويتطلع السيتي في مباراة اليوم للفوز، لاستعادة صدارة الدوري، التي فقدها أمس لمصلحة ليفربول، الذي تغلب على بورنموث (3-0). أما تشيلسي، فيسعى للخروج بأقل الأضرار من هذه المباراة، للاستمرار في الصراع لاحتلال المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي انتزعه منه اليونايتد، عقب فوزه أمس على مضيفه فولهام (3-0).

واستعاد تشيلسي توازنه في الدوري بفوزه في الجولة الماضية على هيدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، بعدما تلقى هزيمتين قاسيتين أمام أرسنال وبونموث، بنتيجة (0-2 و0-4) على الترتيب. أما السيتي، فيبحث عن تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، والسابع في آخر ثماني مباريات، لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

ويعقد تشيلسي آماله على البلجيكي إدين هازارد، والوافد الجديد الأرجنتيني غونزالو هيغواين، من أجل مباغتة “السيتيزنز”، أما الأخير، فسيعتمد على هدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، وجناحه السريع رحيم ستيرلينغ، وصانع ألعابه، البلجيكي كيفن دي بروين، لإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده.

وتعتبر مباراة اليوم بين السيتيزنز والبلوز، بمثابة “بروفة” للمباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية، التي ستجمع بين الفريقين، في الـ24 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات