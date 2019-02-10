انجلترا – استعاد نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة جرت بينهما اليوم، لحساب المرحلة الـ26 من المسابقة.

وسجل السنغالي ساديو ماني، الهدف الأول في الدقيقة (24)، بعدما استغل تمريرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى، ليضعها برأسه على يسار الحارس، الذي لم يحرك ساكنا، وبعدها بعشر دقائق، أضاف الهولندي جيورجينهو فاينالدوم الهدف الثاني بطريقة رائعة، برفعه الكرة من فوق الحارس “لوب”.

ومع بداية الشوط الثاني (الدقيقة 48)، أضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث، بعد هجمة مرتدة سريعة.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 65 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي، الذي يواجه غدا ضيفه تشيلسي في قمة المرحلة الـ26.

المصدر: RT + تويتر