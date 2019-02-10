ماذا قال أردوغان عن مأساة انهيار المبنى في اسطنبول التي بلغ عدد ضحاياها 21 قتيلا؟

ماذا قال أردوغان عن مأساة انهيار المبنى في اسطنبول التي بلغ عدد ضحاياها 21 قتيلا؟

تركيا – تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت موقع انهيار المبنى في اسطنبول، الذي ارتفعت الحصيلة الرسمية لضحاياه إلى 21 قتيلا.

وفي كلمة ألقاها في موقع الحادث المأساوي، أعرب الرئيس التركي عن تعازيه لعوائل الضحايا، قائلا: “هناك دروس كثيرة ينبغي علينا استخلاصها مما حدث”.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أتراك قولهم إن الطوابق الثلاثة العليا في المبنى المنكوب، الأربعاء الماضي، وهو مؤلف من ستة طوابق، بنيت بصورة غير قانونية.

وأكد أردوغان في كلمته وجود “مشكلة خطيرة للغاية في المنطقة ناجمة عن أعمال غير قانونية تهدف إلى تحقيق مكاسب أكبر”، مشددا على أن الحكومة ستتخذ خطوات محددة بعد انتهاء التحقيق في ملابسات ما حصل.

وبعد زيارته لموقع الحادث، توجه أردوغان إلى مستشفى الدكتور لطفي للتعليم والأبحاث للاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين الراقدين هناك.

ثم شارك أردوغان في مراسم دفن ضحايا الحادث، حيث حمل نعش أحد القتلى.

هذا وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أمس ثلاث مرات عن ارتفاع حصيلة ضحايا المأساة، لتبلغ 21 قتيلا و14 جريحا.

وأشار الوزير إلى أن أعمال البحث مستمرة في موقع الحادث.

وحسب المعلومات الرسمية، سجل 43 مقيما في المبنى المنهار الذي ضم 14 شقة سكنية وثلاثة مكاتب.

المصدر: وكالات