انجلترا – ألحق مانشستر سيتي هزيمة ساحقة بضيفه تشيلسي (6-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، على ملعب “الاتحاد”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح السيتي التسجيل عبر جناحه رحيم سترلينغ مبكرا، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.

وأضاف النجم الأرجنتيني المهاجم سيرخيو أغويرو هدفين متتاليين، في الدقيقتين (13 و19).

وعزز الألماني إلكاي غوندوغان تقدم السيتي بتسجيله الهدف الرابع له، بحلول الدقيقة 25، من زمن الشوط الأول.

وعاد سيرخيو أغويرو، في الدقيقة 56، ووقع على الهدف الشخصي الثالث “هاتريك” والخامس لفريقه، سجله من ضربة جزاء.

وبدوره، عاد رحيم سترلينغ، في الدقيقة 79، ووقع على هدفه الشخصي الثاني، والسادس للفريق.

وانتزع فريق مانشستر سيتي صدارة البريمير ليغ، من ليفربول، ولو مؤقتا، بفارق الأهداف بعد أن رفع رصيده إلى 65 نقطة.

في المقابل، تراجع تشيلسي إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، بعد أن تجمد رصيده عند 50 نقطة.

المصدر: RT