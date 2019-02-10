مصر – أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، متهمين اثنين إلى المحاكمة الجنائية لسرقتهما مبلغا قدره 19 مليون جنيه في قضية “اختلاس قيمة فواتير كبار المشتركين بشركة الكهرباء”.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما ومسؤولا عن التحصيل بقطاع كبار المشتركين في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، اختلس مبلغا قدره 19.114.488 مليون جنيه من أموال كبار المشتركين بالشركة والمسلمة إليه لوضعها بخزينة الشركة التي يعمل بها، إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها.

ووجهت النيابة للمتهم أيضا جريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها.

أما بالنسبة للمتهم الثاني ويعمل موظفا إداريا بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر والإدارة، فقد اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، حيث قالت النيابة إن المتهم الثاني ساعده في استعمال مستندات مزورة للتمويه بها وقدمها للإدارة المالية لدى جهة عمله بصفته المفوض بالتعامل مع الجهات الحكومية واستصدر شيكات بقيمتها سلمها للمتهم الأول مقابل حصوله على جزء من المبالغ موضوع الاختلاس.

المصدر: RT