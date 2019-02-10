إسبانيا – أثارت ركلة الجزاء التي تحصل عليها ريال مدريد في مباراته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، أمس، في الدوري الإسباني لكرة القدم، جدلا واسعا، بين من يعتبرها مستحقة ومن يراها غير مشروعة.

فعلى الرغم من الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي بدأت تطبق في الدوري الإسباني منذ بداية هذا الموسم، فلم تحسم الجدل حول الركلة التي منحها حكم المباراة، خافيير فرنانديز، لريال مدريد، بعد تدخل مدافع أتلتيكو، الدولي الأوروغوياني خوسي ماريا خيمينيز، في حق نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويرى بعض الرواد في مواقع التواصل الاجتماعي، أن قرار الحكم كان مجحفا في حق أتلتيكو باحتساب تلك الركلة، على اعتبار أن خيمينيز ارتكب الخطأ خارج منطقة الجزاء. أما البعض الآخر فيرى أن قرار الحكم لا تشوبه شائبة، وأن الركلة صحيحة وواضحة وضوح الشمس، كون فينيسيوس تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وأثر احتساب تلك الركلة بشكل كبير على نتيجة اللقاء، حيث تغيرت بعدها موازين المباراة رأسا على عقب، من التعادل (1-1) إلى حسم الريال المباراة لمصلحته (3-1).

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة، وانتزع مركز وصافة الدوري من أتلتيكو مدريد، الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة، بعد تجمد رصيده عند 44 نقطة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي