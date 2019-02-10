ليبيا – سيرت وزارة الإقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة اليوم الأحد قافلة مواد غذائية مجانية لبلديات الجنوب وذلك بناءً على تعليمات صادرة من رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني.

وزار الإقتصاد والصناعة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن القافلة تحتوي سلع غذائية متمثلة في “الدقيق، الأرز،سكر، طماطم، زيت”،مشيرةً إلى أنه سوف يتم توزيع السلع من خلال الجمعيات الاستهلاكية بالبلديات التالية “فرع المنطقة الجنوبية سبها ، براك الشاطئ، مرزق، أوباري، غات”.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بالتوجه لجمعياتهم لإستلام المخصص بالمجان ، مطالبةً مراقبي الاقتصاد بالبلديات الإشراف والمتابعة والتأكيد على مجانية السلع.