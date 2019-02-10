أبوظبي – تراجعت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الأحد، إثر تعرضها لعمليات بيع وضغوط جني أرباح، بعد مكاسب الأخيرة في الجلسات الماضية، لا سيما بعد إعلان نسبة كبيرة من الشركات المدرجة عن أرباح جيدة نسبيا.

وقال عمرو مدني، وسيط مالي في أسواق الإمارات (مصري): استهلت الأسواق تداولاتها الأسبوعية على تراجع، باستثناء مكاسب محدودة في 3 أسواق، لكن نعتقد أن الأسواق ستغير مسارها إلى اتجاه صاعد خلال الأسبوع؛ مع الاستمرار في الإعلان عن نتائج مالية جيدة.

وأضاف مدني، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”، أن التوزيعات السخية للشركات الخليجية ستسهم بشكل كبير في رفد سيولة جديدة للأسواق الإقليمية، خصوصا مع إعادة ضخ هذه التوزيعات في شكل استثمارات جديدة لشراء الأسهم.

وجاءت بورصة قطر في مقدمة الأسواق المتراجعة، مع هبوط مؤشرها الرئيس بنسبة 0.61 بالمائة إلى 10441 نقطة، مع تراجع أسهم قطاع العقار بنسبة 2 بالمائة والاتصالات 1.57 بالمائة.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1409 نقطة، مع انخفاض أسهم قيادية مثل و”ترافكو” بنسبة 1.25 بالمائة و”جي إف إتش” بنسبة 1.75 بالمائة و”الإثمار” بنسبة 5.56 بالمائة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.56 بالمائة إلى 5082 نقطة، إثر هبوط أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

فيما نزلت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.51 بالمائة إلى 2529 نقطة، بضغط رئيس من أسهم العقار، على الرغم من استقرار سهم “إعمار العقارية” القيادي.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.46 بالمائة إلى 8573 نقطة، مع انخفاض بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف.

وأغلقت بورصة الأردن على انخفاض مع تراجع مؤشرها العام بنسبة 0.44 بالمائة إلى 1963 نقطة، مع هبوط أسهم مثل “البنك العربي” 1.77 بالمائة و”الإقبال للاستثمار” 1.52 بالمائة.

في المقابل، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.16 بالمائة إلى 4158 نقطة، مع صعود أسهم “الأنوار للسيراميك” بنسبة 2.7 بالمائة و”الأسماك العمانية” بنسبة 1.85 بالمائة و”الأنوار القابضة” بنسبة 1.15 بالمائة.

وصعدت بورصة مصر هامشياً مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.07 بالمائة إلى 14763 نقطة بدعم رئيس من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.05 بالمائة إلى 5442 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس بنحو 0.23 بالمائة إلى 4773 نقطة، فيما ربح المؤشر العام نحو 0.1 بالمائة ليغلق عند 5204 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مسقط: بنسبة 0.16 بالمائة إلى 4158 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.1 بالمائة إلى 5204 نقطة.

مصر: بنسبة 0.07 بالمائة إلى 14763 نقطة.

وانخفضت أسواق:

البحرين: بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1409 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.56 بالمائة إلى 5082 نقطة.

دبي: بنسبة 0.51 بالمائة إلى 2529 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.46 بالمائة إلى 8573 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.44 بالمائة إلى 1963 نقطة.

الأناضول