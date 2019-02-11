كانبيرا – وقعت أستراليا وفرنسا عقدا بقيمة 50 مليار دولار، لشراء غواصات، حيث ستبني بموجبه مجموعة فرنسية على الأراضي الأسترالية 12 غواصة حربية لصالح أستراليا.

وخلال حفل أقيم في العاصمة كانبيرا، اليوم الاثنين، بحضور وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أشاد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بما وصفه “خطة طموحة للغاية”، مذكراً بأن هذا “أضخم استثمار دفاعي تقوم به أستراليا في زمن السلم”.

وبموجب العقد ستتولى المجموعة البحرية الفرنسية مهمة تصميم وبناء الغواصات الحربية الـ12، إضافة إلى حوض بناء السفن الذي سيقام في أديلايد في جنوب أستراليا، ومن المقرّر الشروع ببناء أول غواصة في بداية العقد المقبل على أن يتم تسليمها في 2030.

ومن شأن هذا العقد الذي يكرس شراكة استراتيجية بين باريس وكانبيرا أن يستحدث ألفي فرصة عمل في أستراليا وأن يشغل 500 شخص في فرنسا.

ويأخذ بعض منتقدي هذه الصفقة التأخر في إبرامها، لا سيما وأن المياه الواقعة قبالة السواحل الأسترالية الشمالية والشرقية أضحت في السنوات الأخيرة ميدانا لصراع على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين، أكبر قوتين إقليميتين.

ويأمل الخبراء العسكريون الأستراليون أن تسمح هذه الغواصات لبلادهم بتوفير قوة ردع موثوق بها في وجه أي عمل عدائي.

المصدر: أ ف ب