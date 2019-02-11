ليبيا – إلتقى عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الإثنين سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر بحضور رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري ورئيس لجنة التعليم بالمجلس سعد المريمي والنائبين محمد تامر وعزالدين قويرب.

رئيس لجنة الخارجية النيابية قال بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن الإجتماع تناول موضوع الإنتخابات والاستفتاء على الدستور ورفع حظر السلاح على الجيش والعقوبات المفروضة من قبل الإتحاد الأوروبي على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية.

وتطرق المجتمعون إلى حقيقة الوضع في الجنوب والدور الذي يقوم به الجيش من أجل تطهيره من الإرهاب والمتطرفين والتضحيات التي يقدمها من أجل الوطن والشعب الليبي.

وناقش الإجتماع موضوع إقامة الانتخابات من عدمها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لا سيما الأمنية منها وموضوع الاستفتاء على الدستور وإمكانية أن تلقى ترحيب من الشعب الليبي.