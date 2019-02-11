القاهرة – نفى الأمين العام لمنظمة “أوبك”، محمد باركيندو، أن تكون المنظمة تتلاعب بأسعار النفط، ويأتي ذلك في وقت تقود فيه المنظمة تخفيضات الإنتاج لتحقيق توازن بين العرض والطلب في الأسواق.

وردا على سؤال بشأن إقرار لجنة بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف تخفيضات معروض نفط “أوبك”، قال باركيندو على هامش مؤتمر قطاع الطاقة في القاهرة، الاثنين، إن “عملنا ليس التلاعب في الأسعار، وبالتالي فمن الإجحاف اتهامنا بذلك”.

وكانت لجنة بمجلس النواب الأمريكي وافقت الخميس الماضي، على مشروع القانون، الذي سيعرض منظمة “أوبك” لدعاوى قضائية بتهمة الاحتكار، لكن من غير المؤكد إن كان المجلس سينظر فيه بكامل هيئته.

وفي أسواق النفط استقرت الأسعار خلال تعاملات اليوم، رغم تنامي أنشطة الحفر الأمريكية، ومخاوف الطلب على الخام بسبب التقدم البطيء في محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وفي الساعة 09:45 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول الخام العالمي مزيج “برنت” عند 62.13 دولار للبرميل، دون أن يسجل الخام تغيرا مذكورا عن سعر الإغلاق السابق، حيث زاد 3 سنتات فقط، في حين تراجع الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بواقع 27 سنتا إلى 52.45 دولار للبرميل.

المصدر: “رويترز”