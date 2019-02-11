السعودية – قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم تجديد عقد مدرب المنتخب السعودي، الأرجنتيني خوان بيتزي، وذلك حسبما أعلن الاتحاد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين.

وكلف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اللجنة الفنية في الاتحاد بتقديم دراسة لاختيار المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي.

ولم يوفق بيتزي مع الأخضر في بطولة كأس آسيا 2019، والتي اختتمت في الإمارات مطلع الشهر الجاري، حيث ودع المنتخب السعودي البطولة من الدور الثاني على يد الساموراي الياباني بهدف نظيف، كما لم تكن مشاركة الأخضر في مونديال روسيا الصيف الفائت بأحسن حال، حين ودع البطولة من دور المجموعات.

المصدر: saudiFF/twitter