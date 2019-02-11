يأتي ذلك، فيما تتجه العملة الأميركية لتحقيق مكاسب لليوم الثامن على التوالي.

ومن المنتظر أن يضغط المفاوضون الأميركيون على الصين هذا الأسبوع لإصلاح نهجها، إزاء حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية.

وتعتبر المحادثات رفيعة المستوى في بكين محور اهتمام المستثمرين، ويرى كثيرون أن فرص التوصل إلى اتفاق تجاري ضعيفة ويتوقعون تمديد المهلة التي تنتهي في أول مارس، لزيادة الرسوم الأميركية على الواردات القادمة من الصين.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات أخرى، هامشيا إلى 96.74. وزاد الفرنك السويسري 0.1 بالمئة إلى 1.0006.

ونزل اليورو قليلا أمام الدولار إلى 1.1322 دولار ، بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7096 دولار أميركي بعد أسبوع كارثي خسر خلاله 2.2 بالمئة. وفق رويترز.