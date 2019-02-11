ليبيا – استقبل اليوم الاثنين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بمقر المجلس في العاصمة طرابلس وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

الوفد ضم بحسب المكتب الإعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي دومنيك ستيلهارت مدير العمليات للجنة الدولية للصليب الأحمر و باتريك يوسف نائب المدير الاقليمي للعمليات بافريقيا وكارل انطوان ماتلي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا.

وقد جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين والسبل الكفيلة بتطويره وتطلع الجانب الليبي للإستفادة من امكانيات وخبرة الصليب الأحمر في معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحروب والصراعات واستعرض نشاطات المنظمة خلال العام الماضي وخططها للعام الجاري 2019.

وأعرب السراج عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين، مجدداً تأكيده على ما كان قد تناوله مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء استقباله له في فبراير من العام الماضي من حرص الجانب الليبي على توسيع مجالات التعاون لتشمل العديد من المؤسسات مثل الصحة والشؤون الاجتماعية إلى جانب جمعية الهلال الأحمر الليبي.

كما نوّه على استعداد المجلس الرئاسي لتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة والتعاون من أجل انجاح عمل الصليب الدولي في انجاز أعماله.