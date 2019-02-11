السودان – أعلنت الحكومة السودانية، الإثنين، أن عائدات صادرات الصمغ العربي، صعدت بنسبة 3.2 بالمئة في 2018، إلى 109.477 ملايين دولار، مقابل 106 مليون دولار في 2017.

جاء ذلك، في تقرير صادر عن مجلس الصمغ العربي (حكومي)، حصلت الأناضول على نسخة منه.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي صادرات الصمغ العربي 73.675 طنا.

ويستأثر السودان على 75 بالمئة من إنتاج الصمغ العربي عالمياً، وفق أرقام رسمية.

ويمتد حزام الصمغ العربي السوداني، في 12 ولاية على حدود البلاد المتاخمة مع إثيوبيا وأرتريا شرقاً، ومع دولة تشاد وأفريقيا الوسطى غربا.

وتشكل مساحة الصمغ العربي 500 ألف كيلو متر مربع، بما يقرب من ثلث مساحة السودان.