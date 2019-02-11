فلسطين – أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” مساء أمس أن جريمة قتل الشابة أوري أنسباخر جرت على “خلفية تطرف قومي”.

وذُكر أن من وصف بـ “الإرهابي عرفات إرفاعية”، وهو شاب فلسطيني في الـ 29 من العمر، قام فجر أمس “بإعادة تمثيل الجريمة”، وأن التحقيق مع المشتبه به لا يزال مستمرا.

وتمت الإشارة في هذا الشأن إلى أنه “يحظر نشر تفاصيل أوفى حول هذه الجريمة”.

هذا، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد خلال زيارة تعزية خص بها عائلة الضحية في مستوطنة تكواع “بملاحقة الإرهابيين واجتثاث الإرهاب”.

وأبلغ نتنياهو بهذه المناسبة أنه “سيتم قريبا خصم مبالغ المعاشات التي تصرفها السلطة الفلسطينية لعوائل لإرهابيين من العائدات الضريبية المستحقة للسلطة”.

وفي هذا الشأن، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من الوزراء الإسرائيليين “وجهوا انتقادا إلى الأجهزة الأمنية لعدم إقدامها على استكمال التقرير حول اقتطاع العائدات الفلسطينية”، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع أعلنت أن “إعداد التقرير في مراحله الأخيرة وأنه سيطرح قريبا على المجلس الوزاري المصغر”.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية “مكان”