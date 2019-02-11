ليبيا – تسائل عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر إن كانت حكومة الوفاق ستقدم على اتخاذ خطوات أجراْ لإزاحة “عملية الكرامة” (القوات المسلحة الليبية) من المشهد في ليبيا.

الشاطر طالب في تغردية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” حكومة الوفاق بتقديم ملفات جاهزة إلى مجلس الأمن عن ما إعتبره انتهاك لوحدات الجيش لحقوق الإنسان والقيام بأشياء ضد الإنسانية ، معتبراً بأن هذه الخطوة يجب أن تكون هي التالية بعد تقديم حكومة الوفاق لشكوى لمجلس الأمن ووصفها عملية الكرامة بـ”الارهابية” على حد زعمه .

ووصف عضو مجلس الدولة ما يحدث حالياً بـ”الحرب” التي أعلنت لتستمر بكافة الأسلحة المتوفرة في إشارة منه إلى الحرب التى تخوضها القوات المسلحة ضد المعارضة التشادية ومن تحالف معها والجماعات الارهابية جنوب البلاد..