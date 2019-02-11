ليبيا – قال رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور أمس الأحد إن الخوض في قضية تهريب الوقود ومشتقاته يجب أن يتم من عدة محاور.

الصور أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أن مكتب النائب العام سبق وأن اصدر أوامر قبض بحق مهربي مشتقات النفط عبر الحدود البرية والبحرية كما صدرت بشأنهم قرارات من قبل لجنة الخبراء بمجلس الامن بإيقافهم وتجميد أرصدتهم.

رئيس مكتب التحقيقات أشار الى أن هناك محطات غير موجودة بالأساس أو تحت الإنشاء ويتم تزويدها بمشتقات النفط ، مؤكداً أن من حق أي متهم أن يثبت براءته من أي تهمة موجهة إليه إذا كان واثقا في براءته.