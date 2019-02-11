الصين – دانت الصين الانتقادات التي وجهتها تركيا لها بشأن معاملتها للأويغور، ونفت تأكيدات أنقرة بأن شاعرا معروفا من هذه الأقلية المسلمة توفي في السجن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونغينغ، للصحفيين اليوم الاثنين: “الصين قدمت احتجاجا رسميا للجانب التركي. نأمل بأن تتمكن الجهات المعنية في تركيا من التفريق بين الحقيقة والكذب”.

ووصفت هوا بيان وزارة الخارجية التركية، القائل بأن الشاعر عبد الرحيم هييت “توفي أثناء قضائه حكما بالسجن لثمانية أعوام بسبب إحدى أغنياته”، بأنه “دنيء” وعبارة عن “كذبة سخيفة” و”غير صحيح إطلاقا”.

وقالت: “شاهدت تسجيله المصور على الإنترنت بالأمس ولم يظهر فيه على قيد الحياة فقط، بل وكان بصحة جيدة كذلك”.

وانتقدت وزارة الخارجية التركية، يوم السبت، بشدة ما قالت عنه عمليات اعتقال صينية واسعة النطاق لأفراد أقلية الأويغور العرقية الناطقة بالتركية، مشيرة إلى أن هييت توفي في السجن.

لكن الصين نشرت تسجيلا مصورا، أمس الأحد، يظهر شخصا عرّف بنفسه على أنه هييت، وقال إنه لا يزال على قيد الحياة.

المصدر: أ ف ب