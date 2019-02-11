ليبيا – أعلن المجلس الاجتماعي الاعلى لطوارق ليبيا عن إستجابته لنداءات أهلهم في فزان شركائهم في الوطن والمصير بشأن الوضع في حقل الشرارة النفطي.

المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه أنه بعد اتصالات وجهود مضنية مع كل المكونات الاجتماعية والعسكرية في أوباري تم مساء اليوم تسليم حقل الشرارة النفطي ومحطة كهرباء أوباري وكل مؤسسات الدولة في أوباري للقيادة العامة للجيش الليبي .

وأكد البيان بأن هذه الخطوة تأتي لتنفذ عملياً ما ورد في بيان المجلس الاجتماعي الاعلي لطوارق ليبيا في مباركته لعملية تطهير الجنوب الصادر في 17 يناير 2019.

وكشف البيان على ان اهالي اوباري سيبدأون بعد استلام الجيش للمنطقة في استعادة الامن والاستقرار وعودة الخدمات الى هذه البقعة الطاهرة من الجنوب الليبي بحسب نص البيان .