ليبيا – نعى مايسمى ” مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها ” ضمنياً آخر خمسة من قياداته قال بأنهم قتلوا فى إشتباكات الأيام الأخيرة بوسط المدينة معلناً بذلك إنتهاء وجوده تماماً فى شرق البلاد على الأقل .

وعبر ” وكالة درنة زووم ” الموالية له ، نعى” تنظيم شورى المجاهدين ” اليوم الإثنين كل من المتحدث باسمه محمد المنصوري ” الديسكا ” ومحمد دنقو ومحمد الخرم ومحمد الطشاني وعبدالعزيز الجيباني وعدنان الشاعري وجميعهم من القيادات المؤسسة لهذا التنظيم .

وأشارت الوكالة بأن هؤلاء الخمسة لقو حتفهم فى ماوصفتها إشتباكات ” الخطوط الأخيرة ” بالمدينة القديمة وسط درنة حيث دارت آخر إشتباكات بالمدينة .

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت مطلع هذا الأسبوع إنتهاء العمليات تماماً فى مدينة درنة بعد إشتباكات دامت لأشهر مع مجموعات موالية لتنظيم القاعدة تحصنت فى آخر جيوب المدينة القديمة .

يشار إلى أن قوات الجيش كانت قد ألقت القبض فى أطراف ذات المنطقة على القيادي المصري هشام عشماوي فيما أكد هو وزوجة المصري الإرهابي الآخر عمر رفاعي سرور مقتله فى بداية حرب إستتعادة المدينة .

المرصد – يتبع