ألمانيا – واصل فريق بايرن ميونيخ، مطاردته لبوروسيا دورتموند على قمة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

وتغلب بايرن ميونيخ على ضيفه شالكه بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 45 نقطة في الوصافة بفارق خمس نقاط خلف بوروسيا دورتموند، بينما تجمد رصيد شالكه عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

جاء هدف التقدم للبايرن بالنيران الصديقة عن طريق الهولندي جيفري بروما بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12.

ومع حلول الدقيقة 25 أدرك شالكه التعادل عبر التركي أحمد كوتوكو لتزداد الإثارة في أجواء اللقاء.

ولم يستمر على التعادل طويلًا، فبعدها بدقيقتين استعاد بايرن ميونيخ التقدم مجددًا عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لينتهي الشوط الأول بتقدم البافاري بهدفين لهدف.

وفي الوقت الذي بحث فيه شالكه عن التعادل، أحرز البايرن الهدف الثالث عبر سيرج جنابري في الدقيقة 57.

وبعدها توالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج بايرن ميونيخ فائزًا باللقاء.