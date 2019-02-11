إسبانيا – ذكر العديد من التقارير الصحفية، أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع الصربي لوكا جوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت وهداف الدوري الألماني حاليا، للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو القادم.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة توصل لاتفاق لضم الصربي لوكا جوفيتش (21 عاما) مهاجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، دون ذكر تفاصيل أخرى عن الصفقة.

فيما توقعت تقارير أخرى، أن يصل سعر انضمام اللاعب الصربي إلى البلوغرانا لـ50 مليون يورو.

ويتصدر جوفيتش، جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفا بعد مرور 21 جولة من عمر البوندسليغا.

المصدر: وكالات