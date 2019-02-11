الولايات المتحدة – تراجعت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الأسبوع الجاري، الإثنين، بفعل توقعات بارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وقالت شركة “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة، الجمعة، إن ارتفاعا طرأ على عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة بـ 7 حفارات الأسبوع الماضي، إلى 854.

وبحلول الساعة 08:04 ت.غ، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل / نيسان بنسبة 0.60 بالمئة أو 37 سنتا إلى 61.37 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مارس / آذار بنسبة 1.25 بالمئة أو 66 سنتا، إلى 52.07 دولارا للبرميل.