بغداد – أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، عن إيداع ذوي الطفة الراحلة رهف في التوقيف، إثر تعرضها للتعنيف والتعذيب الأمر الذي أدى إلى وفاتها.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان إن: “مجلس القضاء الأعلى ناقش آخر مراحل التحقيق بخصوص جريمة الاعتداء على الطفلة رهف ووفاتها”.

وأضاف أنه: “تم إيداع زوجة الأب والأب في التوقيف لمعاقبتهما وفق القانون”.

ونقلت الطفلة ذات السبع سنوات قبل أيام إلى مستشفى في بغداد، من قبل زوجة والدها، بعدما فقدت الوعي نتيجة تعرضها للتعذيب صعقا وكيا بالنار في معظم أنحاء جسدها.

وقال وزير العمل العراقي، باسم عبد الزمان، في بيان إن: “ذوي الطفلة الضحية عذبوها لدرجة تعرضها لنزيف بالدماغ وفقدان الوعي فيما ملأت الحروق جسدها، لينتهي بها الأمر إلى الوفاة، بعد تقديم كافة الإسعافات لمحاولة إنقاذها في المستشفى، ولكن لم تنجح تلك الجهود بسبب إصاباتها البالغة”.

المصدر: وكالات