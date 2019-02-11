إيران – أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الأربعين لاندلاع الثورة الإيرانية، إن بلاده لم ولن تأخذ إذنا من أحد في مواصلة تطوير قدراتها الدفاعية والصاروخية.

وأكد روحاني أن إيران ستعزز قوتها العسكرية وتواصل تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، رغم تزايد الضغوط من الدول المعادية، التي تسعى للحد من قدرات إيران الدفاعية.

وأوضح روحاني أن احتشاد الجماهير للمشاركة في الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة “أحبط مؤامرات الأعداء الذين خططوا لها طيلة العام الماضي”، مشيرا إلى أن “الأعداء انتزعوا في عهد الشاه البائد ثلثي الأراضي الإيرانية”.

وقال إنه “يتعين على العالم أن يدرك أن قوة إيران تضاعفت عدة مرات، عما كانت عليه خلال الحرب التي فرضها نظام صدام على إيران”، في إشارة إلى الحرب العراقية – الإيرانية، التي استمرت 8 سنوات، من سبتمبر 1980 إلى أغسطس 1988، وخلفت مئات آلاف القتلى كما تسببت في خسائر مالية كبيرة.

المصدر: RT + مهر