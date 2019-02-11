روسيا ترفع احتياطياتها الدولية بنحو 7.5 مليار دولار في شهر

روسيا ترفع احتياطياتها الدولية بنحو 7.5 مليار دولار في شهر

روسيا – أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن احتياطيات البلاد ارتفعت خلال الشهر الماضي بواقع 7.45 مليار دولار، لتصل إلى نحو 476 مليار دولار.

وفقا لما أظهر موقع المركزي الروسي فقد صعدت الاحتياطيات من 468.495 مليار دولار سجلتها في 1 يناير الماضي، إلى 475.945 مليار دولار بتاريخ 1 فبراير الجاري.

وأشارت البيانات إلى أن احتياطيات روسيا من الذهب صعدت خلال يناير من 86.903 مليار دولار إلى 89.460 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.55 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية، وتتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

المصدر: RT