روسيا – أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو ستسعى للمشاركة الكاملة في الآلية المالية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي للتجارة مع إيران (INSTEX)، للالتفاف على عقوبات واشنطن.

وقال ريابكوف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن الأطراف التي أنشأت هذه الآلية لم تتجاوز الجزء التجريبي منها، موضحا أن هذه الآلية لا تضمن انضمام بلدان ثالثة مثل روسيا ودول أخرى مهتمة بالتعاون مع إيران.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن مؤسسي هذه الآلية المالية لم يتمكنوا من وضع صياغة واضحة وموضوعية، تنص على أن التبادل التجاري مع إيران يشمل ليس فقط المواد الأساسية والغذاء والدواء، التي بدورها لم تشملها العقوبات الأمريكية، مؤكدا أن موسكو ستسعى للانضمام الكامل لهذه الآلية.

هذا وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال مقابلة مع “RT”، في وقت سابق، إن “الآلية الأوروبية مجرد تمهيد، وليست آلية مالية بالمعنى الحقيقي، وهي مقدمة تمهد الطريق للتواصل بين التجار في الجانبين، ولتأمين العلاقات التجارية بين إيران وأوروبا”.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن هذه الآلية، التي أطلقت مؤخرا للتجارة مع طهران، خطوة ذكية للالتفاف على عقوبات واشنطن، معولا عليها بتعويض خسائر طهران من جراء العقوبات.

المصدر: تاس