ليبيا – ثمّن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الدور التونسي في معالجة الازمة الليبية ومساعيها للدفع باتجاه إيجاد حل يرضي كل الفرقاء الليبيين.

سلامة قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية على هامش مشاركته في الدورة الـ 32 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا إن اهتمام تونس بالوضع الامني والسياسي في ليبيا مشروع.

ونوّه إلى علاقات التعاون والتشاور القائمة بين البعثة الأميية ورئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي والتي قال إنها متواصلة منذ تسلم البعثة الاممية هذه الحقيبة.

كما أشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يفكر جدياً في قبول الدعوة لحضور القمة العربية التي ستحتضنها تونس في أواخر شهر مارس المقبل.