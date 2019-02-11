ليبيا – أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمس الأحد أن خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا والمعتمدة من مجلس الأمن لم ولن تتغير.

سلامة أعرب في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الوطنية” ونقلتها وكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق عن ترحيبه بجهود المنظمات الإقليمية التي تهتم بالوضع في ليبيا كالاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في إطار خطة عمل الأمم المتحدة.

وأشار سلامة في تصريحه إلى أن البعثة الأممية منفتحة على كل الأطراف ووفق الثوابت المحددة وهي مكافحة الإرهاب والدفاع عن حقوق المدنيين وممتلكاتهم والتصدي للعبث بقوت الليبيين ومنشآتهم الوطنية والسيادية وخاصةً النفط.