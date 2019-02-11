ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء على أنه مازال أحد المواطنين بمنطقة عين زارة بالقرب من محطة وقود القرقني بجانب محلات أبناء السنوسي للتسوق يقوم ببناء محلات تجارية تحت برج ضغط عالي 220 ك.ف.

كما قام وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للشركة بمحاصرة البرج ببناء حائط إسمنتي إرتفاع ثلاثة أمتار من ثلاث جهات الأمر الذي يعيق أي أعمال صيانة تجرى على البرج ضارباً عرض الحائط بالأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن سقوط اسلاك البرج ناهيك عن الاضرار الصحية لعدم التزامه بالمسافة القانونية .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء وزارة الداخلية وجميع الجهات الاعتبارية في الدولة الليبية عامة وعميد بلدية عين زارة خاصة بالتدخل السريع لإيقاف هذا العبث الذي سيكون عواقبه وخيمة في المستقبل لعدم قدرة الشركة بإجراء أي اعمال صيانة على هذا البرج الهام الذي يربط بين دائرتي جنوب طرابلس وشرقها.